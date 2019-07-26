Прокуратура взяла на контроль дело о незаконной вырубке леса

26.07.2019 15:46 31

Прокуратурой области взято на контроль расследование уголовного дела по факту незаконной рубки леса в Мосальском районе, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 26 июля. Неустановленные лица вырубили больше 100 деревьев на территории Подсосенского лесничества. Специалисты оценили материальный ущерб в сумму более полумиллиона рублей. 24 июля стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту. В настоящее время следователи собирают доказательства и проводят мероприятия по установлению причастных к преступлению лиц. Фото: Pixabay.com



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей