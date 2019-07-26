Сотрудница предприятия без разрешения вошла в квартиру и напугала хозяев

26.07.2019 15:44 34

Жители одного из домов по улице Глинки в Старом городе в Обнинске не успели выйти на стук в дверь, когда к ним в квартиру без разрешения вошла незнакомая дама.

Супружеская пара только успела одеться и выйти из спальни.

Никак не представившись, женщина спросила, где находится счетчик и, сняв показания, ушла.

Шокированные супруги обзвонили несколько структур, чтобы узнать, чей сотрудник вторгся в их жилище, сообщило интернет-издание «Неделя Обнинска» в четверг, 25 июля.

Выяснилось, что визитером оказалась сотрудница «Горэлектросетей».

Ее поведение объяснили тем, что дом частично расселен и многие квартиры стоят пустые.

Фото: Pixabay.com