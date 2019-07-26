«Горячая линия» по вопросам качества фруктов и овощей заработает с понедельника

26.07.2019 14:55 89

Роспотребнадзор запускает «горячую линию» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, сообщила пресс-служба ведомства.

Калужане смогут обратиться за соответствующими разъяснениями в период с 29 июля по 12 августа по телефону (4842) 55-46-92.

Режим работы: с 10-00 до 16-30 пн. - пт., перерыв: с 12-00 до 12-45.

Фото: Pixabay.com