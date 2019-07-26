Мужчина украл телефон у приятельницы, попросив послушать музыку

26.07.2019 14:08 140

В полицию Калуги обратилась местная жительница с заявлением о краже телефона, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 26 июля.

По версии следствия, девушка с приятелем распивала алкогольные напитки.

Мужчина увидел у знакомой новый телефон и попросил гаджет, чтобы послушать музыку. Получив мобильник, злоумышленник тут же с ним скрылся.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию. Сумму ущерба она оценила в 12 тысяч.

Оперативники «по горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый за аналогичное преступление гражданин.

Похититель признался, что телефон уже продал, а вырученные деньги потратил.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 5 лет тюрьмы

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.