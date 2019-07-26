«БМВ» вылетел с дороги в Перемышльском районе

26.07.2019 12:38 327

В пятницу, 26 июля, в 9:16 спасателям поступило сообщение о ДТП в Перемышльском районе. На 15 километре дороги «Калуга-Перемышль» автомобиль BMW съехал в кювет. В результате ДТП есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек и 3 спецмашины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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