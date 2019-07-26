35-летнего мужчину ждёт суд за ограбление пенсионерки

26.07.2019 12:29 195

35-летний житель Калуги гостил у своего приятеля и в пьяном разговоре узнал от друга, что хозяйка дома в кошельке хранит крупную сумму денег. Когда знакомый уснул, злоумышленник напал на пожилую женщину и сорвал с нее самодельную сумочку с деньгами.

Пенсионерка упала в обморок, а мужчина похитил 50 тысяч рублей сбережений.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Расследование закончено, материалы направлены в суд, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 26 июля.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.