Калужанка осталась ночевать в гостях и лишилась мобильника

26.07.2019 12:29 213

В Бабынино женщина засиделась допоздна в гостях у знакомых и осталась ночевать. Хозяин дома дождался, когда гостья уснет и похитил мобильник из ее сумки. Утром дама обнаружила пропажу и сообщила об этом домовладельцам, но те ничем помочь ей не смогли. Тогда женщина обратилась в полицию. Ущерб она оценила в 9 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 26 июля.

В полиции выяснилось, что за гостеприимным хозяином числится аналогичное преступление.

При общении с полицейскими подозреваемый в хищении сознался, мобильник вернул и пообещал возместить моральный ущерб.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.