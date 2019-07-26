За неправильное хранение оружия, повлекшее смерть, житель Кирова заплатит 50 тысяч рублей

26.07.2019 08:22 242

24-летний житель Кирова предстал перед судом за небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть человека.

Мужчина имел разрешение на хранение оружия, но вместо сейфа прятал ружье в бельевой ящик под кроватью. 17-летний брат обвиняемого достал ружье и выстрелил себе в голову. Подросток скончался на месте.

Учитывая положительные характеристики и служебные награды виновного, а также то, что подсудимый фактически воспитывал и содержал своего брата, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. В тоже время суд счел невозможным сохранение за осужденным права на хранение и ношение оружия и назначил соответствующее дополнительное наказание.

Фото:pxhere.com.