Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 26 июля
$ 63.16 0.04
70.29 0.03
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

За неправильное хранение оружия, повлекшее смерть, житель Кирова заплатит 50 тысяч рублей

26.07.2019 08:22 0 242
За неправильное хранение оружия, повлекшее смерть, житель Кирова заплатит 50 тысяч рублей

24-летний житель Кирова предстал перед судом за небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть человека.

Мужчина имел разрешение на хранение оружия, но вместо сейфа прятал ружье в бельевой ящик под кроватью. 17-летний брат обвиняемого достал ружье и выстрелил себе в голову. Подросток скончался на месте.

Учитывая положительные характеристики и служебные награды виновного, а также то, что подсудимый фактически воспитывал и содержал своего брата, суд назначил  ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. В тоже время суд счел невозможным сохранение за осужденным права на хранение и ношение оружия и назначил соответствующее дополнительное наказание.

Фото:pxhere.com.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: приговор следственный комитет
Ещё строки

Белорусские яблоки разрешили ввозить в Россию 26.07.2019 07:33

В Думиничском районе «УАЗ» улетел в кювет 25.07.2019 20:11

Под Калугой сгорел садовый дом 25.07.2019 19:20

Сотрудники женской колонии отправились в турслет 25.07.2019 17:58

В Сухиничах осужденным пытались передать телефоны 25.07.2019 16:50

Первоклашкам Обнинска в День знаний подарят книги 25.07.2019 15:35

Калужские полицейские поймали телефонных мошенников 25.07.2019 15:12

Региональный маткапитал можно оформить в МФЦ 25.07.2019 15:07

МЧС предупреждает о сильном ветре 25.07.2019 14:57

Муж грозился убить жену топором 25.07.2019 13:45

Народные новости
200 0
Шоколадка
2185 11
Белый Орёл
2450 13
КВ1

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

24 июл 2019 17:14
Новости компаний

#первыйцветной и #самыйбыстрый на фестивале «Архcтояние»

Карта МИР от ФОРА-БАНКА. Удобно! Выгодно! Надежно!

Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК

«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение

Опросы
Уважаемые читатели! А на ваш взгляд, скульптуру «Кот учёный» нужно оставить на прежнем месте или переместить к зданию КГУ? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк 18 июл 2019 14:03

Человеческое - Кликабельная релаксация

drughunter 17 июл 2019 11:30

Новости партнеров

Где можно заказать вкусные суши в Тюмени

Три новых крутых китайских смартфона, которые стоит купить

Какую технику выбрать для обустройства мини-кабинета в квартире?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.