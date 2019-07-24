Роспотребнадзор сообщил, где можно купаться в пределах области

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила в среду, 24 июля, что по данным лабораторных исследований качество воды соответствует нормам в следующих водоемах:
В городе Калуге:
В Калужской области:
Барятинский район:
Кировский район:
Куйбышевский район:
Спас-Деменский район:
Людиновский район:
Фото: Pixabay.com
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