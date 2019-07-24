Роспотребнадзор сообщил, где можно купаться в пределах области

24.07.2019 19:30 237

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила в среду, 24 июля, что по данным лабораторных исследований качество воды соответствует нормам в следующих водоемах:

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!