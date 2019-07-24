Движение трех троллейбусных маршрутов ограничат в пятницу вечером

В пятницу, 26 июля с 21:00 будет остановлено движение троллейбусных маршрутов №1, №2, №3, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».
Ограничение связано с ремонтными работами на перекрестке улиц Пушкина и Плеханова.
Троллейбусы возобновят следование по маршрутам в субботу, 27 июля, после 5:00 утра.
Фото: Pixabay.com
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