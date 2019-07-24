Сельских чиновников оштрафовали за слишком долгое рассмотрение обращений

24.07.2019 18:47 53

В администрацию села Истье Жуковского района в марте обратилась местная жительница с просьбой провести обследование ее дома и признать его непригодным. Проведенная прокуратурой проверка выявила, что чиновники нарушили 30-дневный срок рассмотрения данного обращения, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 24 июля. В отношении и.о. главы администрации и зам.главы возбудили административные дела. Мировой судья признал должные лица виновными и назначил наказание в виде штрафа. Фото: Pixabay.com



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