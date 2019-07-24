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Ветеринары продезинфицировали хвастовичскую ферму, где обнаружили туберкулез

24.07.2019 15:57 0 205
Ветеринары продезинфицировали хвастовичскую ферму, где обнаружили туберкулез

Сводный ветеринарно-санитарный отряд провел мероприятия по дезинфекции на территории фермы в Хвастовичском районе, где был обнаружен туберкулез у коров.

Всего на объекте работали 18 специалистов, было использовано 6 единиц техники, в том числе 5 дезустановок «ДУК», сообщил комитет ветеринарии в среду, 24 июля.

По окончании работ сотрудники были отмечены благодарственными письмами.  

Фото: Pixabay.com.


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