Ветеринары продезинфицировали хвастовичскую ферму, где обнаружили туберкулез

24.07.2019 15:57 205

Сводный ветеринарно-санитарный отряд провел мероприятия по дезинфекции на территории фермы в Хвастовичском районе, где был обнаружен туберкулез у коров.

Всего на объекте работали 18 специалистов, было использовано 6 единиц техники, в том числе 5 дезустановок «ДУК», сообщил комитет ветеринарии в среду, 24 июля.

По окончании работ сотрудники были отмечены благодарственными письмами.

Фото: Pixabay.com.