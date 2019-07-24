Обнинское предприятие создаст новое остекление для пассажирских самолетов

24.07.2019 15:42 190

Одно из обнинских научных предприятий приступает к разработке остекления для кабин пилотов самолетов МС-21, сообщила пресс-служба администрации наукограда в среду, 24 июля.

По предварительным расчетам новое стекло будет в 1,5 раза прочнее и на 15% легче, чем существующие аналоги.

Проведенные тесты показали, что материал способен выдержать удар птицы массой 1,8 килограмм на скорости более 600 км/ч.

Госпредприятие проведет еще около 20 видов испытаний перед запуском продукции в массовое производство.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.