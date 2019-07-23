Мужчина украл рельсы, чтобы сдать на металлолом

23.07.2019 12:19 338

На днях в полицию Людиновского района поступило сообщение о том, что на дороге стоит легковой автомобиль с фрагментами рельс на крыше. Два фрагмента рельс - каждый по пять метров - туда погрузил владелец автомобиля.

Но вывезти черный лом с территории местного предприятия не получилось: закончился бензин. Тогда мужчина решил бросить машину и украденное, чтобы вернуться утром уже с бензином. Однако не успел: сотрудники полиции задержали преступника по горячим следам. За кражу вору грозит 5 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.