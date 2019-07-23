В музее МЧС появился новый экспонат

23.07.2019 07:37 206

На днях стенд «Гражданская оборона» пополнился новым экспонатом времен СССР, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник, 22 июля. Замначальника главного управления принес в музей костюм ЗФО (защитная фильтрующая одежда). Такую спецодежду использовали для защиты людей от бактериальных аэрозолей, радиоактивной и другой пыли, а также светового излучения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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