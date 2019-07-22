870 человек приняли участие в вечернем велопробеге в Обнинске

22.07.2019 22:10 148

20 июля, в субботу, в Обнинске состоялось мероприятие «Вечерний велопробег». В акции приняли участие 870 велосипедистов, которые проехали колонной около 8 километров по центральным улицам города. Каждый зарегистрированный участник получил светоотражающий браслет с символикой мероприятия в подарок, сообщила пресс-служба Администрации наукограда. На финише состоялось фаер-шоу. Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.



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