Парень чуть не утонул на Белкинских прудах в Обнинске

22.07.2019 18:02 89

27-летний парень отдыхал с другом на Белкинских прудах в Обнинске.

Молодой человек знал, что купание в водоеме запрещено, но все равно нырнул и повредил себе ребро, сообщил новостной портал Obninsk.Name понедельник, 22 июля.

Приятель ныряльщика вызвал спасателей.

Пострадавшего вытащили и увезли на «скорой» в больницу, где оказали необходимую помощь.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.