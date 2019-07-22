450 тысяч зарплаты задолжали сотрудникам обнинской фирмы

22.07.2019 16:36 150

Обнинская фирма ООО «МастерСтрой» задолжала пятерым сотрудникам 450 тысяч зарплаты. Руководители не выплачивали оклад своим работникам с августа по декабрь прошлого года, сообщила пресс-служба Следственного комитета в понедельник, 22 июля. Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки.

Следователи проверили бухгалтерию организации и пришли к выводу, что у руководства была возможность выплачивать зарплату.

Расследование продолжается, сотрудники ведомства проводят мероприятия по взысканию задолженности.

После погашения всей суммы долга уголовное дело может быть прекращено.

Фото: Pixabay.com.