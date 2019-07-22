Оперативники задержали наркодилера при попытке сделать закладку

22.07.2019 13:05 306

Калужские полицейские задержали мужчину при попытке организовать тайник-закладку, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 22 июля.

У гражданина изъяли несколько свертков с порошком. Экспертиза показала, что вещество – синтетический наркотик массой 120 грамм.

Такие же наркотики оперативники изъяли дома у подозреваемого и в оборудованных им тайниках.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный – наркоман со стажем.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело, ему инкриминируют 8 эпизодов противозаконной деятельности.

Наркодилеру грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.