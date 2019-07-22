Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 22 июля
$ 62.87 0.04
70.79 0.19
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Оперативники задержали наркодилера при попытке сделать закладку

22.07.2019 13:05 0 306
Оперативники задержали наркодилера при попытке сделать закладку

Калужские полицейские задержали мужчину при попытке организовать тайник-закладку, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 22 июля.

У гражданина изъяли несколько свертков с порошком. Экспертиза показала, что вещество – синтетический наркотик массой 120 грамм.

Такие же наркотики оперативники изъяли дома у подозреваемого и в оборудованных им тайниках.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный – наркоман со стажем.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело, ему инкриминируют 8 эпизодов противозаконной деятельности.

Наркодилеру грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Обнинская фирма заплатит полмиллиона за двух уборщиц из Узбекистана 22.07.2019 18:31

Питерец заплатит более 2,5 миллионов штрафа за попытку дать взятку 22.07.2019 18:22

Парень чуть не утонул на Белкинских прудах в Обнинске 22.07.2019 18:02

Движение трех троллейбусных маршрутов ограничат вечером в понедельник 22.07.2019 17:52

Жители центральных улиц Калуги на сутки останутся без воды 22.07.2019 17:39

Калужские пожарные-добровольцы спасли 3 человек и имущество на 51 миллион 22.07.2019 17:31

Нелегалов нашли в цехе по производству плитки 22.07.2019 16:53

450 тысяч зарплаты задолжали сотрудникам обнинской фирмы 22.07.2019 16:36

«Четырнадцатая» вылетела в кювет и опрокинулась под Хвастовичами 22.07.2019 14:00

58 детей покусали клещи за минувшую неделю 22.07.2019 13:55

Народные новости
1305 5
ILR
2474 1
anyen
1835 1
Alejandro

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

18 июл 2019 14:03
Новости компаний

Карта МИР от ФОРА-БАНКА. Удобно! Выгодно! Надежно!

Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК

«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение

«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы

Опросы
Уважаемые читатели! А на ваш взгляд, скульптуру «Кот учёный» нужно оставить на прежнем месте или переместить к зданию КГУ? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк 18 июл 2019 14:03

Человеческое - Кликабельная релаксация

drughunter 17 июл 2019 11:30

Газэнергобанк - В мобильном приложении Газэнергобанка появилась оплата по QR-коду!

Газэнергобанк 16 июл 2019 17:06

Новости партнеров

Три новых крутых китайских смартфона, которые стоит купить

Какую технику выбрать для обустройства мини-кабинета в квартире?

Киберспорт в России: есть к чему стремиться!

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.