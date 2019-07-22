Останки 239 бойцов Красной Армии захоронили под Барятино

22.07.2019 12:50 263

Поисковый отряд «Русь», созданный при МВД Калужской области, обнаружил останки 239 бойцов Красной Армии и 120 единиц боеприпасов. Раскопки проводились вблизи деревни Цветовка Барятинского района, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 22 июля.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!