Смоленский спортсмен погиб на мотокроссе в Обнинске

21.07.2019 10:07 312

На мотокроссе произошла трагедия, пострадал спортсмен-участник, сообщила Администрация Обнинска в субботу, 20 июля. Спортсмен не справился с управлением и упал на дистанции, после чего произошло столкновение со следующим мотоциклистом. Пострадавшему незамедлительно оказали помощь дежурная бригада медиков и сотрудники МЧС, но из-за полученных травм мужчина скончался. 54-летний спортсмен приехал на мероприятие из Смоленской области. Соревнования прекратили сразу после случившегося. По предварительным данным трагедия произошла из-за неисправности в мотоцикле. Фото: Администрация Обнинска.



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