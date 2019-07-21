Смоленский спортсмен погиб на мотокроссе в Обнинске

На мотокроссе произошла трагедия, пострадал спортсмен-участник, сообщила Администрация Обнинска в субботу, 20 июля.
Спортсмен не справился с управлением и упал на дистанции, после чего произошло столкновение со следующим мотоциклистом.
Пострадавшему незамедлительно оказали помощь дежурная бригада медиков и сотрудники МЧС, но из-за полученных травм мужчина скончался.
54-летний спортсмен приехал на мероприятие из Смоленской области.
Соревнования прекратили сразу после случившегося.
По предварительным данным трагедия произошла из-за неисправности в мотоцикле.
Фото: Администрация Обнинска.
|
«КАМАЗ» протаранил «пятнадцатую» в Калуге 21.07.2019 12:00
«Шестерка» не смогла разъехаться с комбайном в Ферзиковском районе 21.07.2019 10:42
«КАМАЗ» и трактор столкнулись в Жуковском районе 21.07.2019 10:35
Обнинская спортсменка завоевала пять золотых медалей 20.07.2019 15:02
Кировские полицейские «по горячим следам» задержали вора 20.07.2019 14:55
Жилой дом сгорел в Людиновском районе 20.07.2019 14:30
В Обнинске на сэкономленные средства отремонтируют еще одну улицу 19.07.2019 18:10
Молодые мамы смогут освоить новую профессию в декрете 19.07.2019 17:00
Осужденные соревновались в силовом троеборье 19.07.2019 16:38
Двое мужчин украли гусей и съели их 19.07.2019 16:09
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: