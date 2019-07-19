За полгода 42 калужанина пожаловались на финансовые услуги

19.07.2019 07:04 81

Роспотребнадзор подвел итоги работы по защите прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг за полугодие, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 18 июля.

Всего от калужан поступило 42 обращения в этой области.

Чаще всего граждане были не согласны:

с начислениями по договорам потребительского кредита;

с правилами исполнения потребительских займов;

с необходимостью оформлять страховку.

Кроме того, Управление дало 13 заключений в суде по искам покупателей.

По 4 из них потребителям было присуждено 217,7 тысяч рублей, из которых 6 тысяч - морального вреда.

Фото: Pixabay.com.