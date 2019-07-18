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Вечерний велопробег пройдет в субботу в Обнинске

18.07.2019 21:04 0 195
Вечерний велопробег пройдет в субботу в Обнинске

20 июля, в субботу, в Обнинске состоится вечерний велопробег, сообщила Администрация наукограда.

Принять участие в мероприятии может любой желающий с исправным велосипедом.

Длина дистанции – 8 километров. На финише состоится грандиозное файер-шоу.

Регистрация участников будет проходить с 19:15 до 20:00 на площадке рядом с МТРК «Триумф Плаза».

Первой тысяче – световозвращающий браслет в подарок.

Начало пробега в 20:15.

Фото: Администрация Обнинска.


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