Замначальника медынской колонии будут судить за превышение полномочий

Следственный комитет установил, что с января по апрель этого года замначальника ИК-4 в Медыни передавал осужденному мобильник и разрешал им пользоваться.
Взамен заключенный приобрел через свою супругу запчасти на личную машину должностного лица на общую сумму в 9 тысяч рублей.
В отношении бывшего сотрудника УФСИН возбудили уголовное дело по статье «Совершение действий, выходящих за пределы должностных полномочий».
Мужчине грозит 4 года тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 18 июля.
Фото: Pixabay.com
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