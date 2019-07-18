Замначальника медынской колонии будут судить за превышение полномочий

18.07.2019 17:26 207

Следственный комитет установил, что с января по апрель этого года замначальника ИК-4 в Медыни передавал осужденному мобильник и разрешал им пользоваться.

Взамен заключенный приобрел через свою супругу запчасти на личную машину должностного лица на общую сумму в 9 тысяч рублей.

В отношении бывшего сотрудника УФСИН возбудили уголовное дело по статье «Совершение действий, выходящих за пределы должностных полномочий».

Мужчине грозит 4 года тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 18 июля.

Фото: Pixabay.com