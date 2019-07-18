Сотрудника водоканала оштрафовали на 5 тысяч за перебои с водой

18.07.2019 16:31 114

Прокуратура установила, что в Козельском районе водоснабжение домов более 20 раз прерывалось из-за аварий на сетях.

В следствие того, что общая продолжительность перерывов была больше нормативной, руководителю предприятия внесли представление.

Было возбуждено административное дело, материалы направлены в Жилинспекцию, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 18 июля.

По результатам рассмотрения, виновное должностное лицо ГП «Калугаоблводоканал» было оштрафовано на 5 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com