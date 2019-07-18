Калужские госавтоинспекторы подсчитали количество ДТП с пьяными водителями

18.07.2019 12:10 127

За 6 месяцев этого года в Калуге зарегистрировано 17 ДТП с участием пьяных водителей, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 18 июля.

В результате этих происшествий 1 человек погиб и 30 получили ранения.

Чаще всего нетрезвые автолюбители сталкиваются с другими машинами или врезаются в препятствие.

Кроме того, за истекшие полгода, в отношении 72 водителей были возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Калуге.