Двум москвичам грозит тюрьма за 7 рыбешек, выловленных сетью в заповеднике

18.07.2019 11:52 180

В отделение полиции Юхновского района поступило сообщение от сотрудников госучреждения, что двое рыбаков сетью ловят рыбу в заповедной зоне.

Стражи порядка задержали двух подозреваемых. Ими оказались жители Москвы 52 и 47 лет.

У мужчин изъяли сеть и 7 рыб разного вида. Сумма ущерба составила более 6 500 рублей, сообщила пресс-служба МВД.

В отношении граждан было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Максимальное наказание, которое грозит фигурантам – 2 года тюрьмы.

Нарушители в содеянном раскаялись и написали явку с повинной.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.