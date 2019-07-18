Дачный дом сгорел ночью в Куйбышевском районе

18.07.2019 11:36 98

В четверг, 18 июля, в два часа ночи на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Куйбышевском районе. Загорелся дом под дачу в деревне Высокое. На месте происшествия работали 8 пожарных и 2 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС. Пожар потушили, в огне никто не пострадал. Фото: Pixabay.com



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