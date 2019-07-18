Полицейские обнаружили 280 кустов конопли под Козельском

37-летний безработный житель Козельского района посадил коноплю на участке недалеко от дома.
Стражами правопорядка было изъято 280 кустов наркосодержащих растений, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 18 июля.
Мужчина пояснил, что выращивал марихуану для личных целей.
В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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