Полицейские обнаружили 280 кустов конопли под Козельском

18.07.2019 11:34 142

37-летний безработный житель Козельского района посадил коноплю на участке недалеко от дома. Стражами правопорядка было изъято 280 кустов наркосодержащих растений, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 18 июля. Мужчина пояснил, что выращивал марихуану для личных целей. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2 лет тюрьмы. Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей