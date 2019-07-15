Директор расплатился с учениками после вмешательства прокуратуры

15.07.2019 21:01 185

Учащиеся одной из ферзиковских школ были наняты директором на подработку в качестве подсобных рабочих. С ребятами составили соответствующие срочные договора.

Однако по окончании работ школьникам причитающуюся зарплату и трудовые книжки не выдали.

8 ученикам задолжали более 24 тысяч.

Прокуратура провела проверку по данному факту, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 15 июля.

Директора школы обязали погасить задолженность и выдать трудовые.

Нарушения устранили. Виновное должностное лицо дисциплинарно наказали.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.