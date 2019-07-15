16-летний подросток на «Ауди» устроил аварию, в которой пострадали два человека

15.07.2019 18:19 62

Как сообщалось ранее, в субботу, 13 июля около 6 утра в Калуге произошло ДТП: столкнулись автомобили «Ауди» и «ВАЗ-2112».

По предварительным данным, 16-летний мальчик, управляя «Ауди», двигался по автодороге 1Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел».

На перекрестке с круговым движением, двигаясь во встречном направлении, подросток допустил столкновение с «ВАЗ-2112», сообщила пресс-служба ГИБДД.

После удара обе машины слетели в кювет.

31-летний водитель «Лады» получил множественные травмы и был доставлен в больницу.

Пострадал также 18-летний пассажир иномарки.

В настоящее время более точные обстоятельства автомобильных аварий устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области.