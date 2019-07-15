Банковский чиновник рассказал об еще одной схеме мошенничества

Заместитель управляющего калужским отделением Банка России рассказал о новой схеме мошенничества, сообщила пресс-служба организации в понедельник, 15 июля.
Мошенники находят две жертвы.
Первой они предлагают какой-то товар или услугу, договариваются об онлайн-оплате, при этом дают номер карты второй жертвы.
После чего второй жертве мошенники звонят или пишут и предлагают вернуть ошибочно зачисленные средства, но присылают уже свой номер карты.
Введенные, таким образом, в заблуждение граждане перечисляют деньги на счет злоумышленников и становятся соучастниками преступления.
Чтобы избежать этого, при поступлении средств от неизвестного лица, нужно просить банк вернуть деньги на тот счет, с которого они пришли.
Фото: Pixabay.com
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