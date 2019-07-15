Калужанину грозит до 4 лет тюрьмы за найденное оружие

15.07.2019 12:12 233

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли оружие времен ВОВ в одном из гаражей в Калуге, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 15 июля.

Владелец гаражного бокса пояснил, что нашел боеприпасы при раскопках. Он восстановил найденные образцы и хранил у себя.

В отношении 61-летнего калужанина возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия».

Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.