Клещи покусали 130 человек за минувшую неделю

15.07.2019 10:27 232

С 8 по 14 июля 130 человек обратились в медучреждения Калужской области с укусами клещей, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Среди них – 40 детей. За этот же период лаборатория проверила 104 экземпляра паразитов, снятых с пострадавших. 24 оказались носителями болезни Лайма. Фото: Pixabay.com.



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