Руководителя фирмы оштрафовали на 22 тысячи за несчастный случай на производстве

12.07.2019 17:54 175

Прокуратура провела проверку в компании ООО «Гарант Строй» после того как там произошел несчастный случай.

Выяснилось, что сотрудник фирмы был допущен к работе без предварительного медосмотра. Мужчина был пьян, что и привело к трагедии.

Кроме того организация не сообщила в течение суток о случившемся в прокуратуру и трудинспекцию.

В результате, должностные лица были дисциплинарно наказаны.

Руководителя фирмы оштрафовали на 22 тысячи рублей, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 12 июля.

Фото: Pixabay.com