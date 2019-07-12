Прокуратура нашла нарушителя после просмотра ролика в Интернете

12.07.2019 17:40 200

В конце мая в Интернете был размещен ролик, где видно, что в заброшенном карьере Спас-Деменского района находятся останки трупов крупного рогатого скота.

По данному факту комитет ветеринарии Калужской области совместно с прокуратурой осуществили проверку, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 10 июля.

Выяснилось, что рядом с карьером находится частная ферма. Проведенное расследование подтвердило догадку, что трупы выбросил местный предприниматель.

В отношении фермера возбудили административное дело и обязали убрать останки животных.

Нарушителю грозит крупный штраф.

Фото: Pixabay.com