LADA Vesta и Skoda Octavia столкнулись под Перемышлем

12.07.2019 16:01 181

В пятницу, 12 июля, около половины третьего дня спасателям поступило сообщение о ДТП в Перемышльском районе.

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