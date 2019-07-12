LADA Vesta и Skoda Octavia столкнулись под Перемышлем

В пятницу, 12 июля, около половины третьего дня спасателям поступило сообщение о ДТП в Перемышльском районе.
Автомобили LADA Vesta и Skoda Octavia столкнулись на 11 километре трассы «Калуга-Тула».
В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали 10 человек – спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи.
Фото: пресс-служба МЧС.
|
Бывшего инспектора МВД обвинили в халатности 12.07.2019 16:43
Кондровчанин толкнул полицейского и получил 2 года «строгача» 12.07.2019 16:25
Инспекторы заповедника подсчитали нарушения за три месяца 12.07.2019 15:40
Лучшие лесорубы области посоревновались под Медынью 12.07.2019 14:54
Женщина узнала о кредитном долге мужа только после свадьбы 12.07.2019 14:52
Наркопритон обнаружили в центре Калуги 12.07.2019 12:23
Калужские гонщики выиграли «серебро» в Германии 12.07.2019 11:31
Калужанин угнал «пятерку», чтобы добраться до дома 12.07.2019 11:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: