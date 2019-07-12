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Калужские гонщики выиграли «серебро» в Германии

12.07.2019 11:31 0 132
Калужские гонщики выиграли «серебро» в Германии

Международные соревнования по водно-моторному спорту завершились в столице Германии, сообщил Калужский областной спортивный портал в четверг, 11 июля.

В чемпионате приняли участие команды из 35 стран.

Калужане Константин Переходюк и Анатолий Федулов заняли второе место по итогам всех заездов в классе лодок Р-750.

Фото: Pixabay.com.


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