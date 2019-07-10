62-летнего убийцу осудили на 11 лет колонии

10.07.2019 17:29 117

В мае прошлого года калужанин поссорился со своим знакомым, из-за чего несколько раз ударил приятеля ножом в шею.

Мужчина от полученных травм скончался.

На суде обвиняемый свою вину не признал, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 10 июля.

Судья согласился с доводами обвинения и 62-летнему убийце дали 11 лет колонии строгого режима.

Кроме того, с осужденного удержат 1 миллион рублей морального вреда в пользу потерпевшей.

Фото: Pixabay.com