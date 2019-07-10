Приставы рекомендуют проверять владельцев имущества перед сделкой

10.07.2019 16:05 216

Калужские приставы рекомендуют проверять прежних владельцев автомобилей на долги, перед тем как покупать у них транспорт.

Если за гражданином числится долг, то, скорее всего, перерегистрировать машину не удастся, сообщает пресс-служба УФССП в среду, 10 июля.

Чтобы избежать проблем из-за чужих долгов, сотрудники УФССП рекомендуют также проверять владельцев недвижимости перед сделкой.

Фото: Pixabay.com