Холодной воды не будет в некоторых домах Калуги из-за ремонтных работ

10.07.2019 12:29 108

В среду, 10 июля, прекращена подача холодного водоснабжения в жилые дома по ул. Ленина, 35, 37, 37а, 39, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».

Временное отключение связано с ремонтными работами по устранению утечки на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта.

При этом пониженное давление или отсутствие холодной воды на 4-5 этажах может наблюдаться в домах:

ул. Ленина, 43, 53, 53 к.2,

ул. В. Андриановой, 20, 24, 32,

ул. Баррикад, 137,139, 136, 149, 155, 159.

Предприятие приносит извинения за неудобства.

Водоснабжение восстановят сразу после окончания всех работ.

Фото: Pixabay.com