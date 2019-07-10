«Волга» и «Ниссан» столкнулись под Боровском

В среду, 10 июля, в 9:15 спасателям поступило сообщение о ДТП в Боровском районе.
Автомобили «Ниссан Альмера» и «ГАЗ-3110» столкнулись на 9 километра автодороги «Боровск-Балабаново».
В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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