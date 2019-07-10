«Волга» и «Ниссан» столкнулись под Боровском

10.07.2019 11:38 153

В среду, 10 июля, в 9:15 спасателям поступило сообщение о ДТП в Боровском районе.

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