Безработный калужанин обворовал жителей Малинников на 7 тысяч рублей

37-летний калужанин повадился воровать из частных домов в районе Малинники в Калуге. Мужчина забирался только в те жилища, где была не заперта дверь.
В один из таких «визитов» его с поличным застал владелец дома, и вор не успел ничего стащить.
Полиция задержала злоумышленника.
Всего гражданину вменяется 4 кражи. Общая сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД в среду, 10 июля.
Было заведено уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «приготовление к преступлению».
Расследование закончено. Материалы дела переданы в суд.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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