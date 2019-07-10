Безработный калужанин обворовал жителей Малинников на 7 тысяч рублей

10.07.2019 11:36 170

37-летний калужанин повадился воровать из частных домов в районе Малинники в Калуге. Мужчина забирался только в те жилища, где была не заперта дверь.

В один из таких «визитов» его с поличным застал владелец дома, и вор не успел ничего стащить.

Полиция задержала злоумышленника.

Всего гражданину вменяется 4 кражи. Общая сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД в среду, 10 июля.

Было заведено уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «приготовление к преступлению».

Расследование закончено. Материалы дела переданы в суд.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.