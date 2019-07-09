Прокуратура возбудила 28 дел о нарушении миграционных законов

09.07.2019 07:55 268

Прокуратура выявила многочисленные нарушения миграционного законодательства, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 8 июля. По результатам проверок было возбуждено 28 административных дел, принесено 13 протестов. Кроме того, полиция возбудила 6 уголовных дел по постановлениям прокуратуры. В суды направлено 19 исков о снятии с учета фиктивно зарегистрированных граждан. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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