«УАЗ» столкнулся с мотоциклом в Сухиничах

09.07.2019 07:05 330

В понедельник, 8 июля, около семи вечера поступило сообщение о ДТП в Сухиничах.

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