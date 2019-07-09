Некоторые улицы Калуги и пригороды планово обесточат во вторник

Во вторник, 9 июля, на некоторых улицах Калуги и в пригородах планово прекратят подачу электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 5:00 до 19:00:
С 5:30 до 17:00:
С 6:00 до 7:00:
С 7:00 до 17:00:
С 7:00 до 19:00:
С 8:30 до 17:00:
С 9:00 до 17:00 (частично):
С 9:00 до 19:00:
С 9:00 до 13:00:
С 10:00 до 13:00:
По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.
Фото: Pixabay.com.
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С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
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