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Некоторые улицы Калуги и пригороды планово обесточат во вторник

09.07.2019 06:37 0 423
Некоторые улицы Калуги и пригороды планово обесточат во вторник

Во вторник, 9 июля, на некоторых улицах Калуги и в пригородах планово прекратят подачу электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 5:00 до 19:00:

  • ул. Пухова 11, 13, 15, 17.

С 5:30 до 17:00:

  • ул. Кибальчича 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
  • ул. Малоярославецкая, 16.

С 6:00 до 7:00:

  • Воровая, Шахты, Желыбино.

С 7:00 до 17:00:

  • КФК Макаров, КТП №291А, МТП №691 Платон.

С 7:00 до 19:00:

  • Секиотово,
  • Ромодановские Дворики,
  • ул. Сиреневая,
  • ул. Каштановая,
  • ул. Березовая

С 8:30 до 17:00:

  • ул. Н.Садовая, 97-111,126-144,
  • переулок Н. Садовый (полностью),
  • ул. Выгонная, 32, 34, 36,
  • переулок Лаврентьевский (полностью),
  • переулок Карачевский (полностью),
  • ул. Н.Лаврентьевская 18-30, 21,
  • переулок 1-ый Садовый 27, 19, 14, 25,
  • переулок Южный, 4.

С 9:00 до 17:00 (частично):

  • Мужачи,
  • Большие Козлы,
  • Малые Козлы,
  • Ильинка,
  • Хотисино,
  • Николаевка.

С 9:00 до 19:00:

  • Квань (частично).

С 9:00 до 13:00:

  • ул. Секиотовская, 1-7, 22,
  • ул. Мелиораторов, 1-17,
  • поселок Мелиораторов 14,15,16,17.

С 10:00 до 13:00:

  • Чижовка,
  • Шопино.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com.


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