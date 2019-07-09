Некоторые улицы Калуги и пригороды планово обесточат во вторник

09.07.2019 06:37 423

Во вторник, 9 июля, на некоторых улицах Калуги и в пригородах планово прекратят подачу электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 5:00 до 19:00:

ул. Пухова 11, 13, 15, 17.

С 5:30 до 17:00:

ул. Кибальчича 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

ул. Малоярославецкая, 16.

С 6:00 до 7:00:

Воровая, Шахты, Желыбино.

С 7:00 до 17:00:

КФК Макаров, КТП №291А, МТП №691 Платон.

С 7:00 до 19:00:

Секиотово,

Ромодановские Дворики,

ул. Сиреневая,

ул. Каштановая,

ул. Березовая

С 8:30 до 17:00:

ул. Н.Садовая, 97-111,126-144,

переулок Н. Садовый (полностью),

ул. Выгонная, 32, 34, 36,

переулок Лаврентьевский (полностью),

переулок Карачевский (полностью),

ул. Н.Лаврентьевская 18-30, 21,

переулок 1-ый Садовый 27, 19, 14, 25,

переулок Южный, 4.

С 9:00 до 17:00 (частично):

Мужачи,

Большие Козлы,

Малые Козлы,

Ильинка,

Хотисино,

Николаевка.

С 9:00 до 19:00:

Квань (частично).

С 9:00 до 13:00:

ул. Секиотовская, 1-7, 22,

ул. Мелиораторов, 1-17,

поселок Мелиораторов 14,15,16,17.

С 10:00 до 13:00:

Чижовка,

Шопино.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com.