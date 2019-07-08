Здание больницы в Обнинске рассыпается, но учреждение работает

08.07.2019 16:58 160

Жительница Обнинска прошла мимо корпуса кожно-венерологического диспансера на улице Пирогова в Старом городе и с возмущением обратилась к местным СМИ.

Со слов девушки, фасад буквально рассыпается на глазах, сообщил новостной портал Obninsk.Name в понедельник, 8 июля.

Опасную территорию под окнами оградили лентой, но медучреждение продолжает работать. На ремонт его никто не закрывает.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.