«Нива» сбила пешехода в Малоярославце

08.07.2019 15:41 198

В понедельник, 8 июля, в 13:21 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославце. Автомобиль «Нива» сбил пешехода на улице Российских Газовиков. На месте происшествия работали 9 человек - спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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