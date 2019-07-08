Калужанин отдал мошеннику 12 тысяч, чтобы быстро заменить права

08.07.2019 11:34 119

Двое мужчин разговорились, когда пришли на собеседование при устройстве на работу. В беседе один поведал другому, что собирается менять водительские права.

Тогда незнакомец предложил сделать это через своего родственника. Выяснилось, что нужно заплатить 12 тысяч, чтобы обменять удостоверение быстро и без хлопот.

Автолюбитель деньги отдал и стал ждать. Однако новый знакомый перестал выходить на связь.

Потерпевший обратился в полицию.

Оперативники злоумышленника разыскали. Им оказался 37-летний местный житель.

Задержанный в содеянном сознался и пообещал возместить причиненный ущерб, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 8 июля.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.