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Электричество планово отключат в Калуге и пригородах в понедельник

07.07.2019 13:08 0 255
Электричество планово отключат в Калуге и пригородах в понедельник

Электроэнергию планово отключат в Калуге и пригородах в понедельник, 8 июля, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 17:00 без электроэнергии останутся:

  • Петрово,
  • Григоровка,
  • Ильинка,
  • Жерело,
  • Новоселки,
  • Рожки,
  • Лихун.

С 09:00 до 16:30 электричества не будет:

  • ул.Секиотовская  40 б.

С 09:00 до 19:00 обесточат:

  • Секиотово (частично).

С 08:30 до 17:00 будут без электроэнергии:

  • ул.Н.Садовая 97-111,126-144;
  • переулок Н.Садовый (полностью);
  • ул.Выгонная 32,34,36;
  • переулок Лаврентьевский (полностью);
  • переулок Карачевский (полностью);
  • ул.Н.Лаврентьевская 18-30,21;
  • переулок 1-ый Садовый 27,19,14,25;
  • переулок Южный 4.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com.

 


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