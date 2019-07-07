Электричество планово отключат в Калуге и пригородах в понедельник

07.07.2019 13:08 255

Электроэнергию планово отключат в Калуге и пригородах в понедельник, 8 июля, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 17:00 без электроэнергии останутся:

Петрово,

Григоровка,

Ильинка,

Жерело,

Новоселки,

Рожки,

Лихун.

С 09:00 до 16:30 электричества не будет:

ул.Секиотовская 40 б.

С 09:00 до 19:00 обесточат:

Секиотово (частично).

С 08:30 до 17:00 будут без электроэнергии:

ул.Н.Садовая 97-111,126-144;

переулок Н.Садовый (полностью);

ул.Выгонная 32,34,36;

переулок Лаврентьевский (полностью);

переулок Карачевский (полностью);

ул.Н.Лаврентьевская 18-30,21;

переулок 1-ый Садовый 27,19,14,25;

переулок Южный 4.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com.